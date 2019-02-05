Рамос: «паненка» — лишь способ исполнения, никогда не стремлюсь обидеть вратаря

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о своём стиле исполнять пенальти. Напомним, зачастую испанец бьёт одиннадцатиметровые «паненкой».



«Я взял на себя роль исполнителя пенальти после ухода Криштиану и рад этому. «Паненка» – это лишь способ исполнения, но я никогда не стремлюсь обидеть или задеть вратаря», — цитирует Рамоса FourFourTwo со ссылкой на Antena 3.



Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля, начало – в 23:00 мск.



После 22 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, имея в активе 42 очка.

Рамос: наслаждаюсь моментом, когда пробиваю пенальти «паненкой»