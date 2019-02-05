Адвокат может возглавить «Фейеноорд»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат может покинуть свою команду. Как сообщает Voetbal International, 71-летний специалист получил предложение возглавить «Фейеноорд».

В настоящее время клуб ищет нового наставника после того, как стало известно об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона.



Отмечается, что вопрос об утверждении кандидатуры Адвоката может решиться уже сегодня, 5 февраля. Специалиста устроило предложение «Фейеноорда» в финансовом плане.

Ван Бронкхорст выступал за «Фейеноорд» в качестве футболиста с 1994 по 1998 год, а в 2007-м вернулся в команду и защищал её цвета до окончания игровой карьеры.

После 20 туров «Фейеноорд» занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов.