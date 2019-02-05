Бывший полузащитник «Мольде» Сарр близок к переходу в «Енисей»

Ряды красноярского «Енисея» может в скором времени пополнить новый футболист.



По информации «Чемпионата», к переходу в российский клуб близок бывший полузащитник «Мольде» Бабакар Сарр, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента. Договорённость с игроком уже достигнута.



27-летний сенегальский футболист начинал карьеру в Исландии, после чего перебрался в Норвегию, где, сменив два клуба, летом 2016 года оказался в «Мольде». В январе этого года футболист покинул команду и с тех пор ищет место продолжения карьеры. В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых забил 4 гола и получил 5 жёлтых карточек.



«Енисей» после 17 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков.

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