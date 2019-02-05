Неймар расплакался на своём дне рождения

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не сдержал слёз, когда произносил речь на своём дне рождения. Сегодня, 5 февраля, бразильцу исполняется 27 лет.



Неймар, который в настоящий момент восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги, заявил, что переживает непростой период из-за травмы и хочет поскорее вернуться на поле. По словам форварда, лучшим подарком на день рождения для него стала бы новая плюсневая кость. Также Неймар поблагодарил гостей, сказав, что их поддержка помогает ему справляться с проблемами.

Видео доступно в «Инстаграме».



Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».