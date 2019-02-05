Три матча «Реала» с «Барселоной» в России покажут по федеральному ТВ

Любители футбола в России смогут посмотреть все три матча мадридского «Реала» с «Барселоной» в ближайший месяц на федеральном телевидении.



Оба «класико» в полуфинале Кубка Испании, а также встреча принципиальных соперников в 26-м туре Примеры будут показаны на общедоступном канале «Матч ТВ».



Завтра, 6 февраля, «Реалу» предстоит провести первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт на арене «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 27 февраля, начало – в 23:00 мск.



«Класико» в чемпионате Испании состоится 2 марта на домашнем стадионе «сливочных» и начнётся в 22:45 мск. С положением команд в турнирной таблице первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Решение об участии Месси в матче с «Реалом» будет принято 5 февраля