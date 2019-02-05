Гасперини: «Аталанта» готова к тому, чтобы быть в числе лидеров

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре своей команды в нынешнем сезоне.



«Победа над „Ювентусом“ была великой. Тогда мы сделали акцент на физику и оборону. У нашей команды есть несколько тактических вариантов, если надо, мы можем сыграть как от обороны, так и в атаку. Мы сильно провели матчи против топ-клубов, поэтому заслуживаем права быть наверху таблицы. Наш нынешний результат демонстрирует нашу зрелость и то, что мы готовы к тому, чтобы быть в числе лидеров», — цитирует специалиста Sky Sport Italia.



На данный момент «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице серии А, набрав 35 очков в 22 матчах. Также команда из Бергамо пробилась в полуфинал Кубка Италии, обыграв на стадии 1/4 финала «Ювентус» со счетом 3:0.

«Аталанта» одержала победу в матче с «Кальяри» в Серии А