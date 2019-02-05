Ройс признан спортсменом года в Дортмунде

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс по итогам голосования был признан спортсменом года в Дортмунде по итогам 2018 года, сообщает Sport.de.

Капитан сборной Германии, получивший в общей сложности 51,9 процента от всех голосов, одержал победу в финальном голосовании, опередив гребца Ричарда Шмидта, набравшего 25,1% голосов респондентов, и бегуна Мохамеда Мухаммеда (23% голосов).

«Это, конечно, меня порадовало и продолжает для меня быть стимулом для выступлений», — признался немецкий футболист

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 играх «Боруссии», в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. После 20 туров Бундеслиги «шмели» единолично возглавляют турнирную таблицу.