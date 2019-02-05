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Друг Салы: в пропаже Эмилиано есть виновник

Фото: Cardiff City FC/Getty Images
Друг Салы: в пропаже Эмилиано есть виновник
Футбол / Англия

Максимилиано Дуарте, друг нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, обвинил агента футболиста Вилли Маккея в пропаже форварда.

«За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что в этой ситуации есть виновник. Эмилиано никогда бы не решил сесть в тот самолёт. Он был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и такие вещи входят в его обязанности», — цитирует друга Салы Marca со ссылкой на America Noticias.

Также Дуарте заявил, что Салу заставили полететь в Уэльс вечером 21 января. По словам друга Эмилиано, он лично советовал футболисту не соглашаться на перелёт, поскольку для этого не были созданы необходимые условия.

Накануне, 4 февраля, поисковой группе удалось обнаружить обломки самолёта на дне Ла-Манша, а также тело одного из находившихся на борту людей.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков
Грустный итог поисков.
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