Друг Салы: в пропаже Эмилиано есть виновник

Максимилиано Дуарте, друг нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, обвинил агента футболиста Вилли Маккея в пропаже форварда.



«За всем этим скрывается большая правда, и заключается она в том, что в этой ситуации есть виновник. Эмилиано никогда бы не решил сесть в тот самолёт. Он был вынужден сделать это, поскольку является профессиональным футболистом и такие вещи входят в его обязанности», — цитирует друга Салы Marca со ссылкой на America Noticias.



Также Дуарте заявил, что Салу заставили полететь в Уэльс вечером 21 января. По словам друга Эмилиано, он лично советовал футболисту не соглашаться на перелёт, поскольку для этого не были созданы необходимые условия.



Накануне, 4 февраля, поисковой группе удалось обнаружить обломки самолёта на дне Ла-Манша, а также тело одного из находившихся на борту людей.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков Грустный итог поисков.