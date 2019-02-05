Нигматуллин: в «Рубине» то вбухиваются огромные деньги, то клуб падает до нищеты

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о проблемах казанского «Рубина», а также выразил уверенность, что результат к команде придёт только с появлением стабильности в клубе.



«С чем связаны нынешние проблемы «Рубина»? Не хватает вектора развития. Как я вижу, команду жутко лихорадит: то вбухиваются огромные деньги в иностранцев среднего уровня, то команда падает до нищеты, как сейчас. Вот когда в «Рубин» придёт хоть какая-то стабильность, тогда придут и результаты», — приводит слова Нигматуллина «Реальное время».



«Рубин» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команда на своём поле примет грозненский «Ахмат». Встреча состоится 2 марта.

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