«Манчестер Юнайтед» готов увеличить зарплату Рашфорда в два раза

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о продлении соглашения с нападающим Маркусом Рашфордом.



Действующий контракт англичанина с «красными дьяволами» действует до лета 2020 года и имеет опцию продления ещё на сезон, однако клуб хочет заключить с игроком новый долгосрочный договор, поскольку видит в нём ключевого игрока на ближайшие годы.



Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» готов увеличить недельный оклад Рашфорда в два раза – до £ 150 тыс. (€ 170 тыс.) с учётом бонусов.



Рашфорд является воспитанником манкунианцев и выступает за клуб с 2016 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 9 голов и 6 результативных передач.

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