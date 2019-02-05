Боатенг — о переводе в запас «Баварии»: футбол не всегда справедлив

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг поделился мыслями о своём нынешнем положении в команде.



«Сейчас я не прохожу в стартовый состав, и такое положение меня не устраивает. Футбол не всегда справедлив, но ты всё равно должен биться за свои цели. В ходе карьеры я попадал в различные ситуации, но всегда выходил из них более сильным», — цитирует Боатенга TZ.



В последний раз Боатенг выходил на поле в стартовом составе «Баварии» в матче Бундеслиги 22 декабря. Всего в нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 12 матчах чемпионата Германии, в которых отметился 1 голом. «Бавария» после 20 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства с 42 очками в активе, по дополнительным показателям уступая «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. На первой строчке располагается дортмундская «Боруссия» (49).

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