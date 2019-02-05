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Шалимов: уверен, что через какое-то время возглавлю «Спартак»

Шалимов: уверен, что через какое-то время возглавлю «Спартак»
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мыслями о своём будущем, а также выразил уверенность, что однажды возглавит московский «Спартак», за который выступал, будучи футболистом.

«Не хотел бы попробовать свои силы за границей? Я хорошо говорю по-итальянски. Могу, конечно, туда приехать. Но нужен ли я там? В Европе есть свои сильные специалисты. Думаю, что пока меня там не ждут. Сейчас мне интересны «Химки». А через какое-то время я возглавлю «Спартак». Уверен в этом», — приводит слова Шалимова «Московский комсомолец».

Шалимов является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 1986 по 1991 год. С московской командой он один раз стал чемпионом СССР. Также экс-игрок является обладателем Кубка УЕФА в составе миланского «Интера».

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