Нападающий «Челси» Эден Азар объявил, что принял решение относительно своего будущего. При этом бельгиец не стал уточнять, каковы его планы.



«Я знаю, как поступлю. Я уже принял решение», — цитирует Азара Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на RMC.



Действующее соглашение Азара с «Челси» рассчитано до лета 2020 года. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны мадридского «Реала». Сам игрок неоднократно заявлял о желании перебраться в испанский клуб.



Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время бельгиец завоевал с клубом пять трофеев, среди которых два трофея Премьер-лиги, Кубок лиги, Кубок Англии и Лига Европы. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, на его счету 12 мячей и 10 результативных передач.

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