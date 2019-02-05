«Рома» работает над проектом нового стадиона

«Рома» приступила к разработке проекта нового стадиона. Сейчас туринский политехнический институт занимается проектом территории вокруг будущей арены, а после его завершения начнётся непосредственно возведение стадиона.



«Строительство нового стадиона „Ромы“ набирает ход, строительство может начаться в нынешнем году. Мы поддерживаем полезные проекты, которые модернизируют город. Уменьшение размера стадиона не повлияет на мобильность», — цитирует «твиттер» Stadio della Roma мэра Рима Вирждину Рагги.

В настоящее время «Рома» проводит свои домашние встречи на стадионе «Олимпико», который вмещает 72 698 человек. После 22 туров подопечные Эусебио Ди Франческо занимают в таблице чемпионата Италии пятое место.