«Спартак» назвал состав на товарищеский матч с «Марибором»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч со словенским «Марибором». Встреча состоится в Турции, где красно-белые в настоящее время проводят второй зимний тренировочный сбор.



Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Запасные: Селихов, Боккетти, Комбаров, Миронов, Маслов, Фернандо, Ломовицкий, Зобнин, Ташаев, Мелкадзе.

«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30).