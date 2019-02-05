Рамос: хочу стать тренером, люблю давать советы и чувствовать ответственность

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос оценил вероятность начала тренерской карьеры в будущем, а также поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.



«Стать тренером в будущем? Я бы этого хотел, мне нравится давать советы партнёрам по команде. К тому же мне нравится ответственность, которая лежит на лидере и капитане, так что почему нет?



Что касается нынешнего сезона, «Реал» по-прежнему участвует в трёх турнирах, и мы знаем, что сможем достигнуть своей лучшей формы, если будем хорошо играть», — цитирует Рамоса Football Espana со ссылкой на El Hormiguero.



После 22 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры с 42 очками в активе. Завтра, 6 февраля, «сливочные» проведут первый полуфинальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Барселоне, начало – в 23:00 мск.

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