Альба пока не договорился с «Барселоной» о зарплате по новому контракту

Защитник «Барселоны» Жорди Альба по-прежнему ведёт переговоры с каталонским клубом по новому соглашению. Как сообщает Mundo Deportivo, испанец согласовал с сине-гранатовыми сроки нового контракта, но ещё не достиг договорённости по заработной плате.



Новый контракт Альбы с клубом будет рассчитан до 2024 года. Ранее «Барселона» предлагала защитнику соглашение на три года с возможностью его пролонгации.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Жорди забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач в 22 матчах. В Лиге чемпионов защитник записал в актив 1 мяч и 3 голевых паса в пяти встречах. «Барселона», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.