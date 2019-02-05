Данченко: футбол не связан с политикой, приехал в «Енисей», чтобы играть

Полузащитник «Шахтёра» Олег Данченко, накануне перешедший на правах аренды в «Енисей», поделился впечатлениями от красноярской команды.



«Проводил сборы с „Шахтёром“, но атм дали понять, что нужно уходить в новую команду. Пришло предложение из „Енисея“, я его принял. Очень рад, что подписал с командой контракт. Я не хочу обсуждать другие предложения. Да, они были, но конкретное предложение поступило от „Енисея“. Мне хотелось снова попробовать свои силы в РПЛ и поиграть здесь, поэтому выбрал „Енисей“.



Впечатления от команды положительные. Пока где-то тактически и физически ещё не полностью готовы, но будем совершенствоваться. Первые дни всегда тяжёлые. Нужно со всеми познакомится, притереться. Команда интересная, есть хорошие, быстрые футболисты. Не считаю, что футбол связан с политикой. Я приехал в „Енисей“, чтобы играть и получать удовольствие от футбола», — сказал Данченко в интервью клубной пресс-службе.

«Енисей» взял в аренду полузащитника «Шахтёра»