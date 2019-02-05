Тухель: Неймар чувствует себя гораздо лучше

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о ходе восстановления нападающего команды Неймара.



«Сейчас он не чувствует боли. После поездки в Испанию Неймар чувствует себя гораздо лучше. Боли меньше, и это очень важно. Нужно, чтобы он вновь был уверен в своей ноге. Да, у него был день рождения. С одной стороны, Неймару очень грустно, потому что он не может играть с нами. Мы должны быть рядом, чтобы показать ему, что мы всегда будем его поддерживать. Это важно для него», — приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.



Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

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