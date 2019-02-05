Стали известны соперники «Локомотива» на сборах в Испании

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте огласил соперников и расписание товарищеских матчей, которые команда проведёт на предстоящих сборах в Испании. Подопечные Юрия Сёмина проведут 6 контрольных матчей на испанских сборах.



Список контрольных матчей московского «Локомотива»:



«Краснодар» — «Локомотив» (6 февраля, 18:00 мск)

«Локомотив» — «Хеугесунн» (10 февраля, 18:30 мск)

«Локомотив» — «Конгсвингер» (13 февраля, 18:00 мск)



«Локомотив» — «Викинг» (21 февраля, 18:00 мск)

«Локомотив» — «Сарпсборг» (25 февраля, 20:00 мск)

«Локомотив» — «Молде» (26 февраля, 20:00 мск)



В 17 турах московский «Локомотив» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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