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«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в товарищеском матче

«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 5 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч со словенским «Марибором». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 1:1.

На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Через 10 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал хавбек «Марибора» Амир Дервишевич.

Подопечные Олега Кононова в настоящее время проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 9 февраля игроки «Спартака» проведут матч со словацким «Слованом», а 12-го встретятся с клубом «Мура» из Словении.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Товарищеские матчи (клубы)
05 февраля 2019, вторник. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1:1
Марибор
Марибор, Словения
1:0 – Мельгарехо – 5, 1:1 – Дервишевич – 15 (пен)
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