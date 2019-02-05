«Спартак» сыграл вничью с «Марибором» в товарищеском матче

«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 5 февраля, московский клуб провёл товарищеский матч со словенским «Марибором». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 1:1.



На пятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Через 10 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота московской команды, который успешно реализовал хавбек «Марибора» Амир Дервишевич.



Подопечные Олега Кононова в настоящее время проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 9 февраля игроки «Спартака» проведут матч со словацким «Слованом», а 12-го встретятся с клубом «Мура» из Словении.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.