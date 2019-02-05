Нойер, Т. Алькантара и Рибери отправились с «Баварией» на матч с «Гертой»

Полузащитники Тьяго Алькантара и Франк Рибери, а также голкипер Мануэль Нойер попали в заявку мюнхенской «Баварии» на матч 1/8 финала Кубка Германии с «Гертой», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.



Напомним, Нойер и Алькантара из-за повреждений пропустили матч 20-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (1:3). Рибери не выходил на поле с 22 декабря прошлого года. Также сообщается, что другие игроки «Баварии», а именно Арьен Роббен, Корентин Толиссо и Ренату Саншеш, пропустят игру с «Гертой».



Матч 1/8 финала Кубка Германии «Герта» — «Бавария» состоится 6 февраля в Берлине. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:45 мск. Ответный матч команды проведут 23 февраля в Мюнхене.