Рамос: моя свадьба будет особенной, так как мы особенные

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, как будет проходить его свадьба с телеведущей Пилар Рубио.

«Мы решили пожениться в Севилье, потому что в Мадриде живём очень долго. Это означает, что людей будет меньше. Это будет особенная свадьба, потому что мы особенные.



Это особенный момент для нас, так как мы вместе уже очень долго и создали такую фантастическую семью с тремя малышами, которые наполняют нашу жизнь страстью.



Мы чувствовали, что это идеальный момент. Мы хотели, чтобы наши дети наслаждались свадьбой, потому что когда они были младше, то ничего бы не поняли», — приводит слова Рамоса Mirror.

32-летний Рамос встречается с Пилар, которая старше его на восемь лет, с сентября 2012 года. За это время она родила ему трёх сыновей.