Кононов — о матче с «Марибором»: ребята справились, но хотелось больше моментов

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с «Марибором» (1:1).

«Соперник после первых минут активности не так показал из-за того, что у нас была задача гасить атаки на их половине поля. Мы должны были прессинговать, и ребята это старались делать. В средней зоне за счёт этого мы в большинстве своём выигрывали мячи, старались проводить быстрые и позиционные атаки. По структуре игры, по тому, что я требовал, ребята справились, за исключением того, что хотелось бы больше опасных моментов и качество игры впереди, в первую очередь — в техническом плане. Много атак срывалось из-за того, что перед штрафной мы теряли мячи. Мы увеличили нагрузки. В целом план у нас стабилен. Мы работаем и сегодня отработали нормально.

Обе схемы, опробованные сегодня, сыроваты. Мы ещё работаем над этим. Надеемся, что к чемпионату мы что-то успеем подготовить.



Все полузащитники были в равной степени плеймейкерами? На всей команде лежат такие функции. На эту позицию может любой опускаться как из центральных нападающих, так и с фланга. Непринципиально, кто будет на этой позиции.



Игра Боккетти и Фернандо? Было непросто, тяжеловато. Фернандо ещё не так готов. Он старался. Боккетти — тоже. Всё-таки в первый раз они вошли в игровой режим. В целом отыграли достойно», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.