Кононов объявил о завершении комплектования состава «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что клуб завершил комплектование состава.

«Комплектование закончено. Тот состав, с кем мы будем вступать в чемпионат, будет играть. Сейчас идёт конкретная работа на этом сборе по так называемому стартовому составу», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, что этой зимой «Спартак» пополнился защитником Айртоном (€ 7 млн), полузащитниками Аязом Гулиевым (€ 1 млн), Наилем Умяровым (€ 300 тыс.) и Максимом Глушенковым (€ 300 тыс.).

После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 3 марта на своём поле с «Краснодаром».