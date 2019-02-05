Российский голкипер Злобин попал в заявку «Бенфики» на плей-офф Лиги Европы

«Бенфика» внесла в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы российского голкипера Ивана Злобина, сообщается на официальном сайте УЕФА.



Злобин является воспитанником «Геолога», ЦСКА и академии Коноплёва. 21-летний уроженец Тюмени третий сезон выступает в Португалии и второй год является основным вратарём «Бенфики-Б», выступающей во втором национальном дивизионе. В этом чемпионате на его счету 15 матчей, 9 пропущенных мячей и 7 игр на ноль.



«Бенфика» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с «Галатасараем». Первый матч команды проведут в Турции 14 февраля. Вторая встреча состоится в Португалии 21 февраля.



«Бенфика» набрала 47 очков в 20 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступая «Порту» 3 очка.

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