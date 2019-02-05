Кононов: список молодых игроков, которые поедут на 4-й сбор, определим завтра

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, что сегодня, 5 февраля, клуб определится, кто из молодых игроков останется в основном составе.

«Кого из молодёжи оставим? Мы ещё завтра посмотрим, кого оставить. Будет матч молодых и тех, кто сегодня играл, они также получат нагрузку. Завтра определим, кто останется на этом сборе и поедет на четвёртый. Игроки, которые вызываются в сборную U19, будут отданы в „Спартак-2“ и останутся на Кипре и будут готовиться. Все, кроме Игнатова и Мелкадзе», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сбор «Спартака» в Белеке продлится до 12 февраля.

После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 3 марта на своём поле с «Краснодаром».