Кафельников: лестно читать откровения Комбарова о моей невостребованности

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников ответил защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову, который назвал его невостребованным в жизни.

«Очень лестно читать откровения Димасика „Кочерги“ Комбарова о моей невостребованности в жизни после спорта! Но за его „кочергу“ в матче с „Севильей“ я действительно ему благодарен», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Ранее Кафельников неоднократно критиковал Комбарова и даже предлагал отправить его на пенсию.

32-летний Комбаров перешёл в «Спартак» в 2010 году из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.