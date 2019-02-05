«Зенит» и «Спартак» — в топ-100 самых богатых клубов мира по версии Soccerex

Компания Soccerex Football Finance опубликовала список из 100 самых богатых клубов мира.

При составлении рейтинга учитывались пять составляющих: стоимость активов, материальные активы, денежные средства на счетах, инвестиции владельца и чистые долги.

Первое место в рейтинге занял «Манчестер Сити», который получил от экспертов оценку 4,21. Второе место — у «ПСЖ» (3,84). В тройку вошла также «Бавария» (2,67).

В топ-100 попали российские клубы «Зенит» и «Спартак», которые заняли соответственно 29-е и 42-е места.

Топ-10 самых богатых клубов мира выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 4,21.

2. «ПСЖ» (Франция) — 3,84.

3. «Бавария» (Германия) — 2,67.

4. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2,66.

5. «Арсенал» (Англия) — 2,43.

6. «Реал» (Испания) — 2,38.

7. «Барселона» (Испания) — 2,05.

8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1,99.

9. «Ювентус» (Италия) — 1,96.

10. «Челси» (Англия) — 1,89…

29. «Зенит» (Россия) — 0,77…

42. «Спартак» (Россия) — 0,59.