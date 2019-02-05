Вальверде: в полуфинале Кубка Испании с «Реалом» фаворита нет

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от противостояния с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Кубка Испании.



«Встречи с „Реалом“ всегда особенные. Выхода в финал жаждем и мы, и соперник. В этом полуфинале фаворита нет, всё может произойти. У нас в составе есть очень хорошие футболисты, есть тот, кого мы считаем лучшим в мире игроком, но футболисты „Реала“ также одни из лучших в мире. Если Месси сможет, он примет участие в игре, если нет — будет восстанавливаться. При этом акцент не смещается, по-прежнему победить может каждый. Сейчас график становится всё более насыщенным. Сейчас нам предстоит провести два матча с „Реалом“, а также вернуться к Лиге чемпионов. Нужно везде успевать», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.



Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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