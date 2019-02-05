Божович: хочу, чтобы «Крылья Советов» играли повеселее

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о работе с новичками команды.



«Трое игроков из шести уже работали со мной. Это Шишкин, Самедов и Джано. Зиньковский. Карпов и Тимофеев — нет. Но большую часть времени на тренировках мы работаем с мячом, и я думаю, что им интересно. Думаю, что эти футболисты для нас — серьёзное усиление и они помогут нам выполнить задачу.



Как изменились Шишкин, Самедов и Джано? Стали старше. А так, они будут играть на тех позициях, на которых привыкли. Это опытные игроки. Дай Бог им здоровья и без травм. Они свою задачу, я думаю, выполнят.



Я хочу, чтобы команда играла повеселее. Это очень важно для болельщиков. Нужно не только выигрывать, но и показывать красивый футбол, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Нам это очень-очень важно», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов».

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