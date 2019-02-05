Комбаров: Глушаков молчит и играет в футбол, когда от него все ждут грязи

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал скандальный развод капитана команды Дениса Глушакова.

«Денис и Даша — друзья семьи, просто сейчас они оказались по разные стороны баррикад и сами должны разобраться. Мы решили не влезать, не мешать, не выступать через прессу. Думаю, это правильно. Но я знаю ситуацию изнутри и понимаю, что все вбросы, все нелицеприятные вещи, которые ходят вокруг этой ситуации, — это информационная война. Подавляющее большинство из этих слухов — ложь.



Их дело ещё не завершилось, и в любом случае решать всё будет суд. Денис до сих пор не вывалил ни одной фотографии, не слил личные аудиозаписи, когда эмоции переходили за край, не выдал ни одного факта. Наверное, он всё правильно делает: молчит, играет в футбол и не занимается грязью, хотя этого от него все ждут и требуют. Ситуация тяжёлая, но Денис сильный и справится. Думаю, в конечном итоге вы узнаете всю правду, но не от меня», — рассказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.