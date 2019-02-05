Комбаров: я фанател от Децла, глубоко соболезную его близким

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров сообщил, что он был поклонником ушедшего из жизни певца Децла, и выразил соболезнования его близким.

«Да, фанател от него. Кассеты покупал, журналы и сейчас глубоко соболезную его близким и всем людям, которые любили его творчество. Помню, у нас сосед покупал журналы, где в каждом номере на развороте была какая-то часть Децла, а в итоге из постеров должен был сложиться пазл в полный рост. Так мы с соседом его собирали, клеили на стену.



Когда перестал следить за его творчеством? Да как и все, наверное, когда первые хиты закончились и он куда-то исчез. Пресса перестала пиарить, рассказывать о нём, — и о человеке просто забыли», — рассказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.