Роналду: мне повезло выступать в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поздравления с днём рождения, а также отметил, что счастлив играть в чемпионате Италии. Сегодня, 5 февраля, Роналду исполнилось 34 года.



«Я очень рад отпраздновать свой день рождения в „Ювентусе“. Мне приятно быть в Италии. Я хочу поблагодарить болельщиков за добрые пожелания. Здесь, в „Ювентусе“, я получаю большой опыт. Мне повезло выступать в Серии А. Люди очень хорошо относятся ко мне здесь, в „Ювентусе“. Турин — очень красивый и тихий город. Моя семья счастлива, а это самое главное», — приводит слова Роналду сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Напомним, прошлым летом Роналду перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус» за € 117 млн. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в чемпионате Италии, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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