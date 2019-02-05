Эксперт: самолёт Салы мог упасть из-за пространственной дезориентации пилота

Пилот Хуан дель Азар отметил, что причиной крушения самолёта, на борту которого находился новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала, могла стать пространственная дезориентация пилота.



«На данный момент мы можем лишь предполагать, что произошло, опираясь на данные, опубликованные в прессе. Но всё указывает на то, что пилот был не готов летать в условиях, которые были той ночью. Мы знаем, что он запросил спуск на прохождение Гернси. Я летал по этому маршруту минимум 400 раз. В нём нет ничего особенно сложного.



Здесь могла возникнуть проблема во время прохождения сквозь облака. В таком случае возникают затруднения в управлении самолётом на основе датчиков и пилот страдает от так называемой пространственной дезориентации. Тогда тело посылает ошибочные сигналы. Оно говорит вам, что самолёт поднимается, а он на самом деле падает, и наоборот», — приводит слова пилота Clarin.



Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января 28-летний нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако спустя некоторое время судно пропало с радаров.

Друг Салы: в пропаже Эмилиано есть виновник