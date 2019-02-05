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«Нант» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Тулузу»

«Нант» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Тулузу»
Футбол / Франция

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Нант» обыграл «Тулузу» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено».

Счёт был открыт уже на восьмой минуте, отличился Калифа Кулибали. В концовке первого тайма преимущество хозяев увеличил Антони Лимбомбе.

Завершились также ещё два матча. «Орлеан» на выезде победил «Метц» (1:0). Единственный гол на 20-й минуте с пенальти забил Кентен Лекуш. «Дижон» в гостях выиграл в матче с «Ирис Клуб де Круа» (3:0). Победу дижонцам принесли голы Жулио Тавареша, который реализовал 11-метровый, а также Флорана Бальмона и Уэсли Саида. В этой встрече хозяева почти всю игру провели вдесятером — уже на четвёртой минуте красную карточку получил Кандансо Танамате.

Кубок Франции. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 20:30 МСК
Нант
Нант
2:0
Тулуза
Тулуза
1:0 – Кулибали – 8, 2:0 – Лимбомбе – 41
Кубок Франции. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 20:30 МСК
Метц
Метц
0:1
Орлеан
Орлеан
0:1 – Лекуш – 20 (пен)
Кубок Франции. 1/8 финала
05 февраля 2019, вторник. 20:30 МСК
Ирис Клуб де Круа
Круа
0:3
Дижон
Дижон
0:1 – Тавареш – 6 (пен), 0:2 – Бальмон – 27, 0:3 – Саид – 90+3
Удаления: Диа, 4 – нет
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