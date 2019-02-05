«Нант» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв «Тулузу»

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Нант» обыграл «Тулузу» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено».

Счёт был открыт уже на восьмой минуте, отличился Калифа Кулибали. В концовке первого тайма преимущество хозяев увеличил Антони Лимбомбе.

Завершились также ещё два матча. «Орлеан» на выезде победил «Метц» (1:0). Единственный гол на 20-й минуте с пенальти забил Кентен Лекуш. «Дижон» в гостях выиграл в матче с «Ирис Клуб де Круа» (3:0). Победу дижонцам принесли голы Жулио Тавареша, который реализовал 11-метровый, а также Флорана Бальмона и Уэсли Саида. В этой встрече хозяева почти всю игру провели вдесятером — уже на четвёртой минуте красную карточку получил Кандансо Танамате.