Бэйл: мы не были друзьями с Зиданом, у нас были профессиональные отношения

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил, что он злился на бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана, который не выпустил его с первых минут в финале Лиги чемпионов — 2017/18 с «Ливерпулем» (3:1). В той встрече Бэйл вышел на поле на 61-й минуте и забил два гола.

«Мы не разговаривали с Зиданом с тех пор. Наши отношения были хорошими. Я бы не сказал, что мы были лучшими друзьями, это были просто нормальные профессиональные отношения.



Я был очень расстроен, что не вышел в основном составе в матче с „Ливерпулем“. Я играл очень хорошо с тех пор, как вернулся после небольшой травмы в декабре. Я забил пять голов в последних четырёх матчах сезона и чувствовал, что заслужил участие в финале с самого начала.



Я отчаянно пытался попасть на поле. Когда я вышел, то всё ещё был немного зол. Вероятно, поэтому я сделал то, что сделал.



Я не чувствовал, что у мне нужно что-то доказывать, я хотел сделать это для себя и команды. Если вы играете в финале, то всегда стремитесь завоевать трофей, независимо от того, что нужно для этого сделать. Если это означало ждать, чтобы выйти на последние 30 минут, пусть будет так», — приводит слова Бэйла FourFourTwo.