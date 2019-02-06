Хавбек «Зенита» Мусаев: родителям понравился фильм «Леон». Так появилось моё имя

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев рассказал, почему родители назвали его таким редким именем.

«Моим родителям очень понравился фильм «Леон» с Жаном Рено. Так имя и появилось.



У меня корни в Дагестане. Папа оттуда. Там живет много разных народов. Я — табасаранец. Табасаранский — очень трудный язык. Считается вторым в мире по сложности. Первый — какой-то японский диалект. Мне самому тяжело дается. Когда езжу туда отдыхать, начинаю что-то понимать, но возвращаюсь в Питер и забываю. Очень трудно.



Два года назад, когда я здесь был с Луческу, мне уверенности и опыта не хватало. С тех пор поиграл, прошёл мужской силовой футбол, и благодаря этому чувствую себя намного увереннее, не боюсь ничего. Отдашь одну точную передачу — сразу чувствуешь силы. Очень важно не бояться ошибок.



Семак в каких-то моментах подсказывает, иногда хвалит, иногда объясняет. Хвалит за удачные моменты, например, если мяч забил, как «Эльче». Подсказывает про неправильные перестроения на поле. Или если передачу лишнюю отдам.



По городу передвигаюсь на метро. Но иногда папа даёт машину, когда свободна. Но не очень часто — она ему нужна самому. Так что совершенно спокойно на общественном транспорте езжу.



Поскольку я воспитанник «Зенита», хотелось бы и через 10 лет играть в родном клубе. Это свой город, своя команда. Постараюсь приложить к этому все усилия», — приводит слова Мусаева официальный сайт клуба.

