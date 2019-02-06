Адвокат Мамаева: надеюсь, в этот раз весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, поделился ожиданиями от предстоящего слушания по делу о возможном продлении срока содержания под стражей для его клиента, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Следствие уже второй раз обращается в суд за продлением срока по простому делу и просит продлить содержание под стражей на максимально возможный период. Его доводы остаются абсолютно надуманными и голословными, а волокита с этим делом была признана прокуратурой. Если бы следствие вовремя предоставило нам материалы дела, то производство по нему было бы завершено.



На данные факты суд должен реагировать и учитывать при решении вопроса о целесообразности дальнейшего срока содержания под стражей. В противном случае это нарушало бы и конституционные и процессуальные права подследственных, если бы по вине бездействия следствия можно было бы сидеть под стражей и ждать, когда следователи соизволят провести те или иные действия и завершить расследование.



Изначально мы заявляли свою позицию о том, что к хулиганству, которое является единственным основанием для избрания нынешней меры пресечения, Мамаев непричастен. В отношении одних фигурантов дела следствие неправильно квалифицирует действия, а других, в частности – Павла, необоснованно привлекает.



Рассчитываем, что суд более тщательно проверит все доводы, даст более обоснованную оценку доводам всех сторон. Любая иная меры пресечения, кроме содержания в СИЗО, будет встречена нами положительно, чтобы у Павла была возможность находиться с семьёй. Алана завтра вряд ли приедет на суд. Она находится в Краснодаре с детьми, которым нужна её забота.



Вопрос в том, насколько суд применит меры контрольного реагирования. Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы. Надеюсь, что завтра что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало. Но всё бывает, надеюсь, что весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Бороздиным и Максимом Пахомовым.