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«Вулверхэмптон» обыграл «Шрусбери Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Вулверхэмптон» обыграл «Шрусбери Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» принимал «Шрусбери Таун». Встреча команд состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 2-й минуте счёт в матче открыл защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти. Через 9 минут ответный гол в ворота хозяев отправил защитник «Шрусбери Таун» Джеймс Болтон. На 39-й минуте полузащитник Джош Лорент вывел «Шрусбери Таун» вперёд в счёте. В компенсированное время первого тайма Доэрти оформил дубль в этой встрече. Победный гол «Вулверхэмптона» забил нападающий Иван Кавалейру. Первый матч команд завершился со счётом 2:2.

Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Шрусбери Таун» завершил выступление в турнире. Также в следующую стадию турнира прошли «Брентфорд», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ньюпорт».

Кубок Англии. 1/16 финала, переигровки
05 февраля 2019, вторник. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3:2
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:0 – Доэрти – 2, 1:1 – Болтон – 11, 1:2 – Лорент – 39, 2:2 – Доэрти – 45+6, 3:2 – Кавалейру – 62
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