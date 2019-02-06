«Вулверхэмптон» обыграл «Шрусбери Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» принимал «Шрусбери Таун». Встреча команд состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 2-й минуте счёт в матче открыл защитник «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти. Через 9 минут ответный гол в ворота хозяев отправил защитник «Шрусбери Таун» Джеймс Болтон. На 39-й минуте полузащитник Джош Лорент вывел «Шрусбери Таун» вперёд в счёте. В компенсированное время первого тайма Доэрти оформил дубль в этой встрече. Победный гол «Вулверхэмптона» забил нападающий Иван Кавалейру. Первый матч команд завершился со счётом 2:2.



Таким образом, «Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Шрусбери Таун» завершил выступление в турнире. Также в следующую стадию турнира прошли «Брентфорд», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Ньюпорт».