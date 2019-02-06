Тело, найденное при крушении самолёта Салы, не удаётся вытащить из воды

В отделе по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщили, как идёт операция по извлечению тела из самолёта, на борту которого находились нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.



«Мы пытаемся достать тело. Если мы добьёмся успеха, то рассмотрим возможность поднятия на поверхность обломков самолёта.



Сильные приливные условия означают, что мы можем использовать дистанционно управляемый аппарат (ROV) только в течение ограниченных периодов времени каждый день, а это означает, что процесс будет медленным.



Независимо от результатов, мы не будем делать дальнейших заявлений, пока семьи не будут проинформированы», — говорится в заявлении AAIB.

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт под водой.