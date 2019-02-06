Руни: мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйн Руни, ныне выступающий в составе «Ди-Си Юнайтед» считает, что по-прежнему мог бы выступать в английской Премьер-лиге.

«Если быть откровенным, мой уровень по-прежнему позволяет играть в АПЛ. Я знаю это, потому что я всегда был уверенным в себе человеком. У меня высокие ожидания от самого себя.

Я перебрался в MLS, ожидая от себя хорошей игры, но, думаю, для многих это стало сюрпризом. Я же в себе никогда не сомневался», — приводит слова Руни CNN.

Руни выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. За время карьеры в английском клубе нападающий принял участие в 559 матчах, забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. Руни является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» за всю историю клуба. Также Руни стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, забив 53 гола за 119 матчей. Английский нападающий завершил карьеру в национальной команде в 2016 году.