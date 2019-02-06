Дани Алвес намерен перейти в «Ман Сити», чтобы вновь поработать с Гвардиолой

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге после этого сезона, сообщает UOL.

По информации издания, 35-летний бразилец хочет подписать контракт с «Манчестер Сити», чтобы вновь поработать под руководством Хосепа Гвардиолы, под началом которого он выступал в «Барселоне». Действующий контракт Алвеса с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2019 года. Отмечается, что защитник отклонил предложение бразильского «Фламенго».

Дани стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года. Ранее он защищал цвета туринского «Ювентуса», каталонской «Барселоны», «Севильи» и бразильского клуба «Баия».

В нынешнем сезоне Алвес отдал 2 результативные передачи в 8 матчах французской Лиги 1. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Франции, Кубок французской лиги) защитник принял участие в 5 встречах.