Брестское «Динамо» взяло в аренду нападающего «Эмполи»

19-летний нападающий Мохамед Саид Адан на правах аренды до 30 июня нынешнего года стал игроком “Динамо” Брест. Права на футболиста принадлежат итальянскому «Эмполи».



Саид в возрасте 14 лет переехал в Швецию и начал выступать за молодёжные команды клуба ГАИС из Гётеборга. Далее последовал переход в “Эргрюте”, где он стал одним из лучших бомбардиров молодёжного чемпионата Швеции.



Летом 2018 года нападающий перешёл в “Эмполи”, где выступал за вторую команду и за 10 матчей забил 4 мяча, отдав одну голевую передачу.



Адан присоединится к команде на втором тренировочном сборе в Турции, который пройдет с 13 по 27 февраля, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

В прошлом сезоне «Динамо» Брест заняло шестое место в таблице национального первенства.