«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с китайскими иероглифами

«Барселона» на полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом» выйдет в специальной форме. Имена футболистов будут продублированы на китайском языке. Таким образом каталонский клуб решил отметить наступление 2019 года по китайскому календарю.

Фото также доступно в «твиттере» «Барселоны».

Ранее «Барселона» объявила имена футболистов, которые вызваны на матч. Полностью список игроков выглядит так:

вратари тер Штеген, Пенья;



защитники Семеду, Лангле, Мурильо, Пике, Альба, Вермален;



полузащитники Ракитич, Боатенг, Бускетс, Роберто, Коутиньо, Аленья, Артур, Видаль, Малком;



нападающие Суарес, Месси.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт на стадионе «Камп Ноу», сегодня, 6 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.