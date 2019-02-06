Карадениз требует от «Рубина» выплатить долг в размере 64 млн рублей

Российский футбольный союз до конца недели рассмотрит жалобу полузащитника Гекдениза Карадениза в адрес «Рубина». 39-летний турок, который уже завершил свою карьеру, требует от казанского клуба выплаты долгов в размере 64 млн рублей, сообщает «Бизнес online».



Чистый долг «Рубина» перед Караденизом составляет около 58,5 млн рублей. При этом турок также требует выплатить ему проценты в размере около 5 млн рублей. Кроме того, казанцы с этой зарплаты обязаны уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. С учётом этого «Рубину» в общей сложности необходимо заплатить 85 млн рублей.



Напомним, что Карадениз выступал за казанскую команду с 2008 года, а в прошлом году завершил карьеру.

Карадениз попрощался с Казанью после 11 лет выступлений за «Рубин»