СМИ: Азар сообщит руководству «Челси» о намерении перейти в «Реал»

Стали известны планы нападающего «Челси» Эдена Азара относительно своего будущего. Накануне, 5 февраля, бельгиец объявил, что принял решение и знает, как будет действовать в скором будущем.



По информации The Telegraph, 28-летний форвард решил не оставаться в лондонском клубе на следующий сезон и в скором времени сообщит об этом руководству. Переговоры между Азаром и «Челси» о продлении контракта уже долгое время не продвигается. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2020 года.



Также издание утверждает, что решение Азара связано с тем, что в «Реале» ему сообщили о намерении сделать «Челси» предложение о трансфере после окончания нынешнего сезона. Синие оценивают игрока в £ 100 млн (€ 113 млн).

Азар объявил, что принял решение относительно своего будущего