Новичок «Енисея» Сарр обвиняется в изнасиловании

Новичок красноярского «Енисея» полузащитник Бабакар Сарр является фигурантом дела об изнасиловании, сообщает Nettavisen.



По словам издания, 27-летний футболист обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и 14 февраля должен явиться в суд в Норвегии. Расследование дела продолжается. При этом для Сарра это уже не первое обвинение подобного характер – аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана.



По информации источника, последний эпизод произошёл в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года. Утверждается, что помимо Сарра в помещении находились ещё один мужчина и две женщины. 26-го числа того же месяца футболист был задержан полицией и провёл 12 часов на допросе.



В августе прошлого года Сарр уже появлялся в суде по делу об изнасиловании. Обвинения были сняты, однако он был вынужден заплатить пострадавшей стороне компенсацию.



Отмечается, что представители сенегальского футболиста отрицают факт возможного наказания и утверждают, что дело будет закрыто.

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