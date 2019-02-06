Вартапетов считает, что к ряду травм в «Спартаке» привели просчёты штаба Карреры

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился мыслями о причинах большого количества травм игроков команды в прошлом сезоне.



«Одна из причин отсутствия травм на этих сборах – правильно налаженная коммуникационная связь между тренерским и медицинским штабами. Это то, о чём мы всегда мечтали и к чему стремились. Раньше не всегда было так. Даже очень опытный тренер по физподготовке, который специализировался в другом виде спорта, совсем не обязательно будет столь же успешен в футболе.



Взять пресловутые травмы крестов. Никто в мире не может их однозначно объяснить, но известно, что они связаны с неправильным распределением нагрузки между передней и задней группами мышц бедра. Думаю, в прошлом сезоне значительная часть травм в «Спартаке» была вызвана не совсем верным подходом к нагрузкам.



Кого я имел в виду, сказав о тренерах из других видов спорта? Джорджо д’Урбано, входивший в штаб Массимо Карреры, пришёл из горных лыж. Он сам об этом неоднократно с гордостью рассказывал», — цитирует Вартапетова Bobsoccer.

Очень полезный спарринг для «Спартака». Появился повод для критики Победная серия красно-белых на зимних сборах закончилась.