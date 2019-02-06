«Краснодар» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 6 февраля, на поле футбольного центра Марбельи состоится товарищеский матч «Краснодар» – «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящий момент обе команды проводят зимний сбор и готовятся к возобновлению сезона. При этом «быкам» предстоит вернуться к игре раньше, чем «железнодорожникам». Уже 14 февраля команда из Краснодара на своём поле проведёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Байером». Ответная встреча состоится 21 февраля.



После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33 очками в активе. «Локомотив» (28) располагается на пятой строчке. С расписанием матчей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Краснодар» победит «Локомотив» в товарищеском матче, считают эксперты